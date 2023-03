Die deutsche Curling-Nationalmannschaft der Frauen hat in ihrem zweiten WM-Spiel den ersten Sieg eingefahren.

Köln (SID) - Die deutsche Curling-Nationalmannschaft der Frauen hat in ihrem zweiten WM-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Bei der Endrunde im schwedischen Sandviken rehabilitierte sich die Mannschaft um Skip Daniela Jentsch ( Füssen) einen Tag nach der 5:12-Auftaktpleite gegen Schottland und schlug WM-Debütant Neuseeland ungefährdet mit 8:2.

Am Abend steht für die deutsche Mannschaft noch das Duell mit Italien an, das mit zwei klaren Siegen in das Turnier gestartet ist. Der zweimalige Weltmeister Deutschland muss unter die besten sechs Teams der Vorrunde kommen, um das Viertelfinale zu erreichen. Der Erst- und Zweitplatzierte ziehen direkt ins Halbfinale ein.