München (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler hat am siebten Tag der norwegischen Raw-Air-Tour in Lillehammer seine zweite Podestplatzierung des Winters nur knapp verpasst. Der sechsmalige Weltmeister musste sich in einem chaotischen Springen am Donnerstag trotz eines Schanzenrekords mit dem vierten Platz begnügen.

Den Tagessieg sicherte sich bei schwierigen Windverhältnissen der Pole Dawid Kubacki vor Anze Lanisek aus Slowenien und dem Österreicher Daniel Tschofenig. Eisenbichler, der mit 146,0 m im zweiten Durchgang den 24 Jahre alten Schanzenrekord von Simon Ammann einstellte, fehlte am Ende nicht einmal ein Meter auf den dritten Platz. "Es hat sich gut angefühlt", gab sich der Siegsdorfer dennoch zufrieden.

Eine herbe Enttäuschung erlebten dagegen Karl Geiger ( Oberstdorf) und Andreas Wellinger (Ruhpolding). Die beiden Medaillengewinner von Planica verpassten nach schwachen Sprüngen den zweiten Durchgang. "Karl hat den Sprung komplett versemmelt, Andi ist hier nie wirklich ins Springen gekommen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD. Auch Geiger pflichtete seinem Trainer bei: "Das ärgert mich richtig, das war echt ein mieser Sprung."

Philipp Raimund ( Oberstdorf) landete als zweitbester Deutscher auf dem 15. Rang. Auch Justin Lisso ( Schmiedefeld) als 18. sowie Constantin Schmid (Oberaudorf) und Stephan Leyhe (Willingen) auf den Plätzen 21 und 28 sammelten noch einige Weltcuppunkte.

Nach den Stationen in Oslo und Lillehammer geht die insgesamt zehntägige Raw-Air-Tour auf der Flugschanze in Vikersund zuende. Auf dem "Monsterbakken" steht bereits am Freitag (17.00 Uhr) die Qualifikation für den Wettkampf am Samstag an, am Sonntag folgen zum Abschluss drei weitere Wertungssprünge.