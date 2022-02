Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Monika Bergmann will Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Blaibach werden.

Passau (SID) - Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Monika Bergmann will Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Blaibach werden. Die 43-Jährige stellt sich am Sonntag im 2000-Einwohner-Ort, der im Landkreis Cham liegt, zur Wahl. Bergmann hatte 2005 in Bormio entscheidenden Anteil am WM-Sieg der deutschen Mannschaft im Teamwettbewerb.

Die frühere Slalomspezialistin ist bereits seit zwei Jahren als Gemeinderätin für die Freien Wähler im Amt. Lehren aus dem Sport seien ihr auch in der Politik hilfreich, sagte Bergmann der Passauer Neuen Presse: "Ich habe es gelernt zu gewinnen - aber auch mal, eine mitzukriegen und dann aus den Fehlern zu lernen."