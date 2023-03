Nach seinem Rücktritt am Monatsende will der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel seiner Sportart nicht den Rücken kehren.

Köln (SID) - Nach seinem Rücktritt am Monatsende will der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel seiner Sportart nicht den Rücken kehren. "Ich werde dem Sport, insbesondere meiner geliebten Nordischen Kombination treu bleiben", schrieb der 34-Jährige bei Facebook, "die Zukunft wird zeigen, in welcher Form sich das vollzieht."

Der frühere Rekordweltmeister aus Geyer hatte wenige Tage nach der WM in Planica in der FAZ (Freitagausgabe) angekündigt, dass am Saisonende nach 17 Jahren im Weltcup Schluss sein wird. "Ich bin denen, die mir diese Karriere ermöglicht haben, von der Familie bis hin zu meinen Trainern, außerordentlich dankbar", so Frenzel.

Bei der Weltmeisterschaft habe er seine "18. WM-Medaille gewonnen und damit ein weiteres Ziel in meiner Karriere erreichen können. In Planica hatte ich international meine erste Medaille gewinnen dürfen, in Planica habe ich jetzt auch meine letzte Medaille entgegengenommen. Für mich hat sich im Tal der Schanzen ein Kreis geschlossen."