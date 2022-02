Kira Weidle verzichtet nach ihrem Trainingssturz auf die erste von zwei Weltcup-Abfahrten an diesem Wochenende im Schweizer Crans-Montana.

Crans-Montana (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle verzichtet nach ihrem Trainingssturz auf die erste von zwei Weltcup-Abfahrten an diesem Wochenende im Schweizer Crans-Montana. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, lässt die WM-Zweite und Olympia-Vierte das Rennen am Samstag aus, um sich auf einen Start am Sonntag (10.00 Uhr) vorzubereiten.

Weidle war am Freitag im Abschlusstraining nach einem Verschneider in die Fangnetze geflogen. Dabei hatte sie sich den Nacken verrissen.