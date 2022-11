Thomas Dreßen geht nach Meinung der Buchmacher als aussichtsreichster Deutscher in den Weltcup-Auftakt der Speed-Spezialisten am Wochenende.

Köln (SID) - Der fünfmalige Weltcup-Sieger Thomas Dreßen geht nach Meinung der Buchmacher als aussichtsreichster Deutscher in den Weltcup-Auftakt der Speed-Spezialisten am Wochenende in Lake Louise/Kanada. Für einen Comeback-Sieg des 29-Jährigen nach zweieinhalb Jahren Verletzungspause zahlt Sportwettenanbieter bwin das 34-fache des Einsatzes zurück.

Die Favoriten bei der Abfahrt am Freitag (20.30 Uhr MEZ) sind jedoch andere, allen voran Vorjahressieger Matthias Mayer aus Österreich, der Norweger Aamodt Kilde (beide 5,00) und der Schweizer Beat Feuz (6,00). Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt werden mit einer Quote von 9,00 ebenfalls Siegchancen eingeräumt.

Im Kampf um die große Kristallkugel ist der Titelverteidiger aus Österreich mit einer Quote von 1,50 der haushohe Favorit. Auch hier besitzt Dreßen als bester Deutscher lediglich theoretische Chancen (81,00).