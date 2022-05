Nico Sturm hat mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL per Sweep das Viertelfinale erreicht.

Köln (SID) - Nico Sturm hat mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL per Sweep das Viertelfinale erreicht. Der deutsche Center und sein Team schalteten die Nashville Predators in der Best-of-seven-Serie mit 4:0 aus, sie gewannen das vierte Spiel in der acht zum Dienstag 5:3. Sturm blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Nächster Gegner der Avalanche wird Minnesota Wild oder das Team der St. Louis Blues, in der Serie steht es 2:2. Die Calgary Flames glichen mit einem 4:1 gegen die Dallas Stars zum 2:2 aus, ebenso die Florida Panthers mit einem 3:2 bei den Washington Capitals. Die Pittsburgh Penguins besiegten die New York Rangers 7:2 und gingen damit 3:1 in Führung.