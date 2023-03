Köln (SID) - Die deutschen Curling-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Sandviken einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Das Team um Skip Andrea Jentzsch aus Füssen kassierte gegen den EM-Dritten Schottland eine 5:12-Pleite. Bereits nach drei von zehn möglichen Ends lag die deutsche Mannschaft vorentscheidend mit 0:5 zurück. Kurz keimte Hoffnung auf nach einem 3:0 im vierten End, doch ein 0:4 im neunten End machte alles klar für die Schottinnen.

Nächste deutsche Gegner sind am Sonntag Neuseeland (14.00 Uhr) und Italien (19.00). Titelverteidiger Schweiz war am Samstag mit einem 7:5-Erfolg gegen die USA ins Turnier gestartet. Am Abend folgte ein 11:2 gegen Japan, das bereits nach sechs Ends aufgab.