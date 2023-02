Darmstadt (SID) - Darmstadt 98 muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne zwei Leistungsträger auskommen. Innenverteidiger Jannik Müller erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, Mittelfeldspieler Tobias Kempe zog sich einen Teilriss des Innenbands zu. Das teilte der Tabellenführer am Montag mit.

Beide Spieler mussten am Samstag in der Halbzeitpause der Begegnung bei Hansa Rostock (1:0) ausgewechselt werden. Kempe stand in allen 21 Zweitliga-Partien in dieser Saison für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht auf dem Feld und wird mehrere Wochen fehlen. Zur Ausfallzeit Müllers, der in dieser Spielzeit 20 Pflichtspiele absolvierte, machte der Klub keine Angaben.

Die Darmstädter sind seit 20 Zweitliga-Spielen ohne Niederlage und stehen mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gastiert der erste Verfolger Hamburger SV zum Spitzenspiel im Stadion am Böllenfalltor.