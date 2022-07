Bayern München verleiht Stürmertalent Sarpreet Singh für eine weitere Saison an den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg.

München (SID) - Bayern München verleiht Stürmertalent Sarpreet Singh für eine weitere Saison an den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg. Der Neuseeländer (23) hatte bereits in der abgelaufenen Spielzeit für die Oberpfälzer gespielt. In 25 Einsätzen kam er auf fünf Tore und acht Vorlagen, ehe ihn eine hartnäckige Schambeinentzündung ausbremste.