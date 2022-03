Rostock (SID) - Hansa Rostock hat mit dem ersten Heimsieg seit Oktober im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erneut Boden gutgemacht. Der Aufsteiger gewann das Ostsee-Duell gegen Holstein Kiel 3:2 (1:0) und holte eine Woche nach dem spektakulären 4:3 bei Schalke den nächsten torreichen Dreier.

Pascal Breier (4.), John Verhoek (68.) und Hanno Behrens (81.) trafen für die Rostocker, die zuvor sechs Heimspiele vergeblich auf einen Sieg gewartet hatten. In der Tabelle zog Hansa an den Kieler Störchen vorbei, die trotz des zweimaligen Ausgleichs durch Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) ihre vierte Niederlage in Folge kassierten.

Die 21.750 Zuschauer im Ostseestadion bekamen von Beginn an beste Unterhaltung geboten. Erst traf Breier früh mit links zur Führung, dann köpfte Simon Lorenz auf der Gegenseite auf die Latte (10.), ehe Breier einen frühen Doppelpack auf dem Fuß hatte (11.). Hansa agierte in dieser Phase mit viel Zug zum Tor und nie wie ein Abstiegskandidat.

Nach der Pause kam Kiel aber durch Mühling zum Ausgleich - erst die TV-Bilder zeigten, dass der Ball die Linie überquerte hatte. Auch die erneute Führung der Rostocker hielt nicht lange, ehe Behrens zum umjubelten 3:2 traf.