Der 1. FC Heidenheim hat seine Unentschieden-Serie gestoppt und hält den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat seine Unentschieden-Serie gestoppt und hält den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, die zuletzt dreimal nacheinander remis gespielt hatte, gewann am Sonntag gegen Hannover 96 verdient mit 2:1 (1:0) und bleibt mit jetzt 20 Punkten Vierter.

Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Hamburger SV (25), dahinter folgen Darmstadt 98 (24) und der SC Paderborn (22).

Denis Thomalla (32.) und Tim Kleindienst (61.) trafen für die deutlich überlegenen Gastgeber. Hannover hatte dagegen mit dem aggressiven Pressing der Heidenheimer große Probleme - das Tor von Cedric Teuchert (90.+2) kam zu spät.

Heidenheim begann schwungvoll und setzte die Gäste früh unter Druck. Der Führungstreffer resultierte bezeichnenderweise aus einem Ballgewinn: Thomalla blockte einen Passversuch von Max Besuschkow und hob den Ball anschließend überlegt über den deutlich vor seinem Tor stehenden Ron-Robert Zieler ins Netz.

Auch nach der Pause blieb Heidenheim überlegen - und kam leicht zum zweiten Treffer: Marlon Busch bediente Kleindienst, der plötzlich frei vor Zieler auftauchte und im Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter nervenstark verwandelte.