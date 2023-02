Jean-Luc Dompe kann mit einem Einsatz für den Hamburger SV im Zweitliga-Spitzenspiel am Samstag beim 1. FC Heidenheim rechnen.

Hamburg (SID) - Ungeachtet der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen eines Autounfalls mit anschließender Fahrerflucht kann Profi Jean-Luc Dompe mit einem Einsatz für den Hamburger SV im Zweitliga-Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim 1. FC Heidenheim rechnen.

"Wenn er sich sportlich qualifiziert, darf er auch ran", sagte HSV-Trainer Tim Walter am Freitag. Der Flügelspieler erhielt ebenso wie sein ebenfalls in den Unfall verwickelte Teamkollege William Mikelbrencis eine hohe Geldstrafe. Nach einer 24-stündigen Suspendierung durfte das Duo aber bereits seit Donnerstag wieder am Training teilnehmen.

Glücklich war und ist der Coach mit dem Verhalten seiner Schützlinge nicht: "Natürlich hätten sie am Unfallort bleiben sollen. Aber so manche Dinge, die außerhalb passieren, können wir nicht kontrollieren. In einer großen Stadt wie Hamburg gibt es auch eine andere mediale Wahrnehmung, damit müssen wir umgehen."

Hoffnung hat Walter, dass sich der Dopingverdacht gegen Innenverteidiger Mario Vuskovic nicht erhärtet. Das derzeit laufende Verfahren vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde am Donnerstag um einen weiteren Verhandlungstag verlängert.

"Diese Verlängerung wirft nun noch mehr Fragen auf, es ist ein schwieriger Fall. Klar ist aber: Mario ist mein und unser Spieler, dazu stehen wir", sagte der 47-Jährige. Im Falle einer Verurteilung droht dem Kroaten eine Sperre von bis zu vier Jahren.