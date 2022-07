Elf statt zehn Instagrammerinnen des Monats

Weiter geht es mit viel Körpereinsatz in die nächste Etappe des Sommers. Und passend zu den steigenden Temperaturen dürfen natürlich auch die Outfits unserer Instagram-Girls im Juli wieder besonders luftig sein. Um Ihnen das Sommer-Feeling – egal, ob zu Hause oder bereits im Urlaub – besonders zu versüßen, zeigen wir Ihnen diesmal nicht nur eine Top Ten der Instagrammerinnen mit besonders viel Sexappeal. Sondern eine Top Ten plus Eins.

Perfekte Bikini-Fotos und eine Fitness-Göttin

2,3 Millionen Follower können nicht irren. Das ist bei Alexa Collins durchaus wahr. Denn der amerikanische Social-Media-Star lebt auf Instagram das Motto "Ein Foto ist hübscher als das nächste". Noch dazu trägt sie dabei sehr gerne ziemlich sehenswerte Bikinis.

Wer nicht nur eine schöne Frau mit durchtrainiertem Körper ansehen will, sondern darüber hinaus erfahren möchte, wie sie zu diesen Kurven kommt, ist wiederum bei Fitness-Influencerin Michelle Lewin genau richtig. Neben Fotos in knappen Bikinis, zeigt sie sich auch gerne beim Training.

Die Tattoos von Ireland Baldwin und ein Zwillingspaar

Sie mag und zeigt ihren (tätowierten) Körper und hat die guten Gene von ihren Eltern: Ireland Baldwin, die Tochter von Kim Basinger und Alex Baldwin, schauen wir uns vor allem wegen ihres natürlichen Sexappeals gern an.

Reality-TV-Sternchen Elena Miras wiederum mag zwar mit ihrer direkten und konfrontativen Art nicht unbedingt Everybody's Darling sein. Doch ziemlich unbestreitbar ist sie speziell im Bikini immer ein Hingucker.

Und dann kommen wir schließlich zu der Top Ten plus Eins: Von einem Instagram Girl gibt es nämlich immer zwei. Was auf den Fotos dank gleicher Outfits und Posen gerne mal die Frage aufwirft, ob wir doppelt sehen. Im Grunde ja: Denn die Jakic Twins aus Köln sehen sich als eineiige Zwillinge zum Verwechseln ähnlich – doppelt schöne Ansichten also.

