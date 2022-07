Wie angekündigt: Pünktlich im Sommer haben die Dreharbeiten zu "Dune: Teil 2" begonnen. Timothée Chalamet dreht an der Seite von alten Gesichtern und neuen Kollegen die Fortsetzung der preisgekrönten Science-Fiction-Saga.

Die Dreharbeiten zu "Dune 2" sind offiziell gestartet. Auf dem Twitter-Kanal des Films gaben die Verantwortlichen die Nachricht bekannt. Sie posteten das Bild der ersten Filmklappe der Fortsetzung der Sci-Fi-Saga. Darüber steht: "Es wird gedreht. Die Produktion von 'Dune: Part 2' hat begonnen". Damit befindet sich das Projekt voll im Zeitplan. Regisseur Denis Villeneuve (54) hatte im Februar einen Drehstart im Sommer 2022 versprochen.

Der Kinostart von "Dune: Teil 2" hat sich dagegen um einen Monat verzögert. Statt wie geplant im Oktober 2023 soll das Sci-Fi-Sequel erst im November des nächsten Jahres in die Kinos kommen. Das berichtete das Branchenmagazin "Deadline" im Juni 2022. Villeneuves Verfilmung der Romanreihe von Frank Herbert war von Anfang an auf zwei Teile angelegt. Grünes Licht für die Fortsetzung kam aber erst nach dem Erfolg des ersten Teils.

"Dune: Teil 2": Diese Darsteller sind dabei

Timothée Chalamet (26) führt auch in der Fortsetzung den Cast an. Nachdem sie im ersten Teil erst gegen Ende in einem kurzen Auftritt eingeführt wurde, spielt Zendaya (25) in Part zwei eine größere Rolle. Außerdem reproduzieren unter anderem Rebecca Ferguson (38) und Josh Brolin (54) ihre Parts aus dem Vorgänger. Neu dabei beim Sequel sind Florence Pugh ("Midsommar", 26), Bond-Girl Léa Seydoux (37), Schauspiellegende Christopher Walken (79) und "Elvis"-Darsteller Austin Butler (30).