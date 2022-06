Dwayne "The Rock" Johnson schlüpft in die Titelrolle des "Black Adam". Dieser muss sich entscheiden, ob er ein Held oder ein Schurke sein will. Alle Infos zum Film.

Am Mittwoch (8. Juni) veröffentlichte Warner Bros. den neuen Trailer zum DC-Film "Black Adam" mit Dwayne "The Rock" Johnson (50) in der Hauptrolle. Der Film soll am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos anlaufen. Im düsteren Teaser wird Black Adam als eine Art Antiheld angekündigt. Doch was steckt wirklich hinter der Figur? Wer ist Black Adam? In den Comics von DC ist Black Adam der Sohn eines ägyptischen Pharaos. Der Zauberer Shazam stattet ihn mit denselben Fähigkeiten aus, die der Magier selbst besitzt. Danach wird Teth-Adam, wie Black Adam eigentlich heißt, jedoch böse. Er möchte die Welt erobern und beginnt mit seiner Heimat Ägypten. Shazam kann Black Adam die Kräfte nicht mehr entziehen und so entschließt er sich dazu, den Schurken zu verbannen. Erst 1945 kehrt Black Adam wieder auf die Erde zurück. Im Trailer wird der ehemalige Sklave Black Adam als Gott wiedergeboren. Sein Sohn opferte sich, um Black Adams Leben zu retten. Ist das der Grund für seinen Zorn? "Jetzt beuge ich mich niemandem mehr", wütet er im Trailer. Welche Kräfte besitzt Black Adam? Black Adam hat dieselben Kräfte wie Shazam. Diese stehen ursprünglich für die Weisheit Solomons, die Kraft Herkules', die Ausdauer Atlas', die Stärke Zeus', den Mut Achilles' und die Geschwindigkeit Merkurs. Später werden Black Adams Kräfte jedoch mit ägyptischen Göttern in Verbindung gebracht.

Ist Black Adam gut oder böse? Ob Black Adam ein Held oder ein Bösewicht ist, lässt sich noch nicht genau beantworten. Im Trailer heißt es: "Auf dieser Welt gibt es Helden, und es gibt Schurken. Helden töten keine Menschen." Daraufhin antwortet Black Adam: "Tja, ich schon." Black Adam wird zudem vor die Frage gestellt, ob er die Welt "vernichten" oder "retten" wolle. Darf das Kinopublikum sich etwa auf einen Antihelden freuen? Wer sind die anderen Figuren im Trailer? Pierce Brosnan (69) spielt Kent Nelson, auch bekannt als Doctor Fate. Er ist ein Mitglied der Justice Society und der Sohn eines Archäologen. Der sogenannte Schicksalshelm verleiht ihm Superkräfte. Weitere Mitglieder der Justice Society, die im Film zu sehen sein werden, sind Albert Rothstein/Atom Smasher (Noah Centineo, 26) und Maxine Hunkel/Cyclone (Quintessa Swindell, 25).