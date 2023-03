Die Kultserie "Monk" geht weiter. 14 Jahre nach dem Serienfinale kehrt Tony Shalhoub als legendärer Ermittler zurück - im Streaming-Film "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie".

Die Kult-Krimiserie "Monk" wird in Bälde als Film fortgesetzt. Hauptdarsteller Tony Shalhoub (69) kehrt für das Streaming-Projekt mit dem Titel "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie" in seine wohl berühmteste Rolle zurück. Der 69-Jährige verkörpert erneut den von zahlreichen Phobien und Zwangsstörungen geplagten Polizei-Berater Adrian Monk, wie unter anderem "Variety" berichtet.

Laut offizieller Handlungsbeschreibung wird Monk im für den US-Streamingdienst Peacock produzierten Film "einen sehr persönlichen Fall" angehen, in den seine "geliebte Stieftochter Molly" involviert ist, "eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet". Der Film würde "das Herz und den Humor der Originalserie" sowie "zeitgemäße Relevanz" besitzen, erklärte Michael Sluchan von der Peacock-Mutterfirma NBCUniversal.

"Monk"-Revival-Film: Bewährtes Personal vor und hinter der Kamera

Neben "Monk"-Hauptdarsteller Shalhoub kehren außerdem Ted Levine (65) als Captain Leland Stottlemeyer, Traylor Howard (56) als Monks zweite Assistentin Natalie Teeger, Jason Gray-Stanford (52) als Lieutenant Randy Disher, Melora Hardin (55) als Monks verstorbene Ehefrau Trudy Monk sowie Héctor Elizondo (86) als Monks zweiter Psychiater Dr. Neven Bell zurück.

Das Drehbuch zu "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie" stammt von Serienschöpfer Andy Breckman (68), der bei dem Filmprojekt auch als ausführender Produzent tätig ist. Die Regie übernimmt Randy Zisk, der 34 Episoden der Originalserie inszeniert hatte. Die ursprünglich vom USA Network ausgestrahlte Serie "Monk" kam zwischen 2002 und 2009 auf insgesamt 125 Episoden. Serienstar Shalhoub wurde drei Mal mit einem Emmy als "Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie" ausgezeichnet.