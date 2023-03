Obwohl ihre Figur im ersten "Avatar"-Film gestorben war, wollte James Cameron Michelle Rodriguez für die Fortsetzung zurückholen. Doch die Schauspielerin weigerte sich, wie sie jetzt verriet. Dabei ist die Darstellerin in anderen Filmreihen nicht totzukriegen.

Erfolgsregisseur James Cameron (68) wollte Michelle Rodriguez (44) für "Avatar: The Way of Water" zurückholen - doch die Schauspielerin weigerte sich. Das verriet Rodriguez nun in einem Interview mit "Vanity Fair" zu ihrem neuen Film "Dungeons & Dragons".

Der "Avatar"-Regisseur habe der Schauspielerin demnach bei einem Treffen von seinem Plan erzählt, Rodriguez' Figur aus Teil eins für die Fortsetzung zurückzubringen. Dass die im Original gestorben war, störte Cameron offenbar nicht. Schließlich kehrten auch andere tote Figuren in "Avatar 2" zurück. "Das kannst du nicht machen - ich bin als Märtyrerin gestorben", habe Rodriguez erwidert. Sie setzte sich durch, Cameron verwarf den Plan.

Zurück von den Toten in "Avatar: The Way of Water"

In "Avatar: Aufbruch nach Pandora" spielte Michelle Rodriguez 2009 die menschliche Pilotin Trudy Chacón, die sich auf die Seite der Na'vi schlägt und im Kampf stirbt.

"Avatar: The Way of Water" brachte zwei Figuren zurück, die in Teil eins eigentlich gestorben waren. Der von Stephen Lang (70) verkörperte Oberschurke Miles Quaritch kehrte als Mensch-Na'vi-Hybrid zurück. Sigourney Weaver (73) ist in Form des Na'vi-Teenagers Kiri dabei, Tochter der von ihr in Teil eins verkörperten Wissenschaftlerin Grace Augustine.

Michelle Rodriguez ist eigentlich eine Spezialistin für unerwartete Franchise-Comebacks. In den Filmreihen "Resident Evil", "Machete" und "Fast & Furious" kehrte sie in Fortsetzungen zurück, obwohl das ursprünglich jeweils nicht so vorgesehen war. "Ein viertes Mal können wir das nicht machen, das wäre zu viel des Guten!", so Rodriguez zu "Vanity Fair" über das geplatzte "Avatar"-Comeback.