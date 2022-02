"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" soll am 7. April in den deutschen Kinos starten. Wizarding World - das Franchise, unter dem die "Harry Potter"- und "Phantastische Tierwesen"-Filme vereint sind - hat auf Twitter bekannt gegeben, dass am Donnerstag (24. Februar) ein neuer Trailer erscheinen wird. Jude Law (49) hat im dazugehörigen Video mehr Details über den Film und insbesondere seiner Figur Albus Dumbledore ausgeplaudert.

Es sei "ein Privileg, Albus Dumbledore zu spielen", beginnt er seinen Monolog. Er sei "einer der mächtigsten Zauberer der Welt, ein Mann, der immer einen Schritt voraus ist und an das Gute im Menschen glaubt". Jude Law erklärt weiter, dass er sich "freue, sagen zu können, dass einige der Hintergründe, die den legendären Zauberer (...) geprägt haben, in diesem Film enthüllt werden". Für Dumbledore stehe viel auf dem Spiel, fährt er fort. "Er braucht ein ungewöhnliches Team an Helden, das ihm hilft, seine bisher größte Prüfung zu bestehen." Damit meint er wohl den Kampf gegen Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen, 56). Law ruft die Fans dazu auf, sich "Dumbledores erster Armee" anzuschließen.

This week, join Dumbledore’s first army and show your love for the iconic wizard 🧙‍♂️ Share your cosplays, art, tattoos, favourite quotes, anything Dumbledore-related, and watch the new trailer for Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Thursday, Feb 24. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/DxQSlETZnG