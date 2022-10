© imago/Cinema Publishers Collection



Da kann auch der nominell mächtigste Gegenspieler von Bond, Ernst Stavro Blofeld, nicht ganz mithalten. Schon viele Schauspieler durften in die Rolle des Spectre-Chefs schlüpfen, am besten hat sie wohl Donald Pleasence in "Man lebt nur zweimal" von 1967 ausgefüllt.