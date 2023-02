Ant-Man, Sixpack und ein Otto: Die Kino-Tipps im Februar

© © 2022 MARVEL. / © 2022 CTMG, Inc. All rights reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY.



Im Februar startet mit "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" der dritte Solo-Streich des größten und zugleich kleinsten Avengers. Tom Hanks als Ekelpaket mit Herz aus Gold gibt es in "Ein Mann namens Otto" zu sehen. Und auch Channing Tatum nebst Sixpack schlägt in "Magic Mike: The Last Dance" auf.