Der Kino-Oktober ist traditionell in Horror-Hand. Auch 2022 stellt keine Ausnahme dar, mit "Halloween Ends" soll die Reboot-Trilogie ihr Ende finden. Noch größere Wellen als dieses Finale könnte ein Beginn schlagen: Mit "Black Adam" feiert Dwayne Johnson den Start seiner Karriere als DC-Superheld.