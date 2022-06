Elvis, Dinos und die Unendlichkeit: Die Kino-Tipps im Juni

© © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / (c) 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.



Elvis ist nicht tot - und die Dinosaurier auch nicht! Der Juni haucht zumindest auf der Leinwand dem King of Rock 'n' Roll aus Mississippi und dem König der Nahrungskette aus grauer Vorzeit neues Leben ein. Dank sei Buz Luhrmanns (59) Biopic "Elvis" und dem Abschluss der "Jurassic World"-Trilogie.