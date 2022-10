Schwarzer Panther beim Kannibalen-Menü: Die Kino-Tipps im November

© © 20th Century Studios. All Rights Reserved. / © 2022 MARVEL.



Aus denkbar tragischen Gründen weckt ein Film im November besonderes Interesse: Das Sequel zum Marvel-Blockbuster "Black Panther", dessen Hauptdarsteller Chadwick Boseman 2020 an Krebs verstorben ist. Wer es mit dem MCU nicht hält, sollte einen Blick in "The Menu" oder auf "Bones and All" werfen.