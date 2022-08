Selena Gomez ist in Gesprächen um eine Neuauflage des Erfolgsfilms "Die Waffen der Frauen". US-Berichten zufolge könnte die Schauspielerin die Produktion sowie die Hauptrolle übernehmen.

Widmet sich Selena Gomez (30) schon bald dem nächsten großen Filmprojekt? Laut "Variety" könnte die Schauspielerin und Sängerin die Produktion einer Neuauflage von der US-Komödie "Die Waffen der Frauen" (Original: "Working Girl") übernehmen. In dem Filmklassiker von Regisseur Mike Nichols (1931-2014) aus dem Jahr 1988 hat damals Melanie Griffith (64) die Protagonistin Tess McGill an der Seite von Harrison Ford (80) und Sigourney Weaver (72) verkörpert.

Dem Bericht zufolge befindet sich Gomez derzeit noch in abschließenden Verhandlungen mit der Filmproduktionsfirma 20th Century Studios. Die Neuinterpretation könnte anschließend bei Hulu veröffentlicht werden, wo aktuell auch Gomez' Erfolgsserie "Only Murders in the Building" läuft. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ilana Pena.

Spielt Selena Gomez auch die Hauptrolle?

Weitere Details bezüglich Regie und Castings sind noch nicht bekannt. Es wird außerdem spekuliert, ob Gomez parallel die Hauptrolle übernehmen wird.

In der US-Komödie aus den 80ern geht es um die Sekretärin Tess McGill (Griffith), die in Manhattan den Bürobetrieb übernimmt, nachdem sich ihre Chefin Katharine (Weaver) im Skiurlaub das Bein gebrochen hat. Als sie dann aber eine überzeugende Idee vorschlägt, versucht Katharine dafür die Anerkennung zu ernten und stellt diese ihrem Geschäftspartner Jack Trainer ( Ford) als ihre eigene vor.

Der Streifen erwies sich damals als großer Erfolg und spielte an den Kinokassen mehr als 100 Millionen US-Dollar ein. Er wurde zudem in der Kategorie "Bester Song" mit einem Oscar ausgezeichnet und erhielt fünf weitere Nominierungen.