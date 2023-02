Vin Diesel kehrt in eine seiner bekanntesten Rollen zurück: In "Riddick: Furya" schlüpft er unter der Regie von David Twohy erneut in die Haut der kampfstarken Titelfigur. Es ist der vierte Teil der Filmreihe.

Über zehn Jahre nach dem letzten Teil "Riddick: Überleben ist seine Rache" wird Actionstar Vin Diesel (55) erneut in einer seiner bekanntesten Rollen zu sehen sein. Wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldet, übernimmt Diesel die Hauptrolle in "Riddick: Furya", dem vierten Eintrag ins langlebige "Riddick"-Franchise. Als Regisseur und Autor ist, wie bei den bisherigen Teilen der Filmreihe, David Twohy (67) mit von der Partie.

"Riddick: Furya" spielt auf Riddicks Heimatplaneten

Laut der offiziellen Handlungsbeschreibung soll die von Superstar Diesel verkörperte Hauptfigur im vierten Teil erstmals seinem Furya genannten Heimatplaneten einen Besuch abstatten. An diesen soll sich Riddick kaum erinnern können. Zu seiner Überraschung stößt der kampfstarke Krieger dort auf andere noch lebende Furyaner, die sich gegen einen neuen Gegner zur Wehr setzen.

Der Sci-Fi-Film "Pitch Black - Planet der Finsternis" machte Diesel im Jahr 2000 - ein Jahr vor dem Erscheinen von "The Fast and the Furious" - bekannt. In den Jahren 2004 und 2013 folgten mit "Riddick: Chroniken eines Kriegers" sowie "Riddick: Überleben ist seine Rache" Fortsetzungen, ehe es zuletzt ein wenig still um das Erfolgsfranchise wurde, das auch zwei Computerspiele sowie einen Anime-Film hervorbrachte.