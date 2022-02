Russell Crowe (57) hat die Dreharbeiten für seinen Film "Poker Face" nach einem Covid-19-Ausbruch im vergangenen Jahr offenbar wieder aufgenommen. Das berichtet "The Daily Telegraph". Demnach konnten die Aufnahmen für den Thriller in Sydney weitergehen. Der Schauspieler und Regisseur des Films wurde beim Dreh einer Szene in dem nahegelegen Waverton gesichtet.

Die Aufnahmen für "Poker Face" mussten im August 2021 unterbrochen werden. Crowe teilte damals diese Nachricht auf Twitter: "Leider hatten wir 6 Tage vor dem Ende unserer Dreharbeiten für PokerFace einen bestätigten positiven COVID-Fall in unserer Crew und einen zweiten möglichen positiven Fall, der von unserem PokerFace Covid-Team und NSWHealth weiter untersucht wird." Trotz der strengen Auflagen sei es zu dem Corona-Ausbruch gekommen. Weiter heißt es, die Produktion sei sofort unterbrochen worden.

Unfortunately 6 days from the end of our shoot on PokerFace we have had a confirmed positive COVID case amongst our crew and a second possible positive under further investigation by our PokerFace Covid team and NSWHealth.

