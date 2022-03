Kristen Stewart (31), Nick Offerman (51), Megan Mullally (63) und andere Stars zeigten klare Kante gegen Putin. Bei der Verleihung der Independent Spirit Awards streckten sie dem russischen Präsidenten den Stinkefinger entgegen.

Das Comedy-Ehepaar Nick Offerman und Megan Mullally moderierte am Sonntag in Santa Monica den prestigeträchtigen Preis. Ausgezeichnet werden Indie-Filme mit einem Budget von bis zu 22,5 Millionen US-Dollar. Dabei zeigten sie auf der Bühne nicht nur den Mittelfinger, sondern fanden auch klare Worte gegen Wladimir Putin (69).

"Ich denke, wir sprechen für alle hier, wenn wir sagen, dass wir auf eine schnelle und friedliche Lösung hoffen", sagte Mullally ("Will & Grace"). Und dann: "Insbesondere, f*** dich und geh nach Hause, Putin".

Im Publikum folgten ein paar Stars dem Vorbild der Moderatoren. Darunter war auch Kristen Stewart. Die "Twilight"-Darstellerin reckte den Mittelfinger in die Kamera. Ein Twitter-User hielt den Moment für die Ewigkeit fest.

deserves to be zoomed in high-def pic.twitter.com/xGnja5zwVT