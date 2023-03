Für einen neuen Film mit Alec Baldwin und Mickey Rourke wird Til Schweiger zu einem russischen Kinostar. Auch seine Tochter Luna spielt mit. Szenen dafür wurden in Schweigers Hotel auf Mallorca gedreht.

Hollywood kommt für Til Schweiger (59) nach Mallorca. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, stand der deutsche Schauspielstar in seinem Hotel auf der spanischen Insel für einen neuen Streifen zusammen mit seiner Tochter Luna (26) vor der Kamera.

Der Film trägt demnach den Titel "Hollywood And Crime". Neben den Schweigers sollen darin unter anderem auch Alec Baldwin (64), Mickey Rourke (70) und Danny Trejo (78) zu sehen sein. Wann das Projekt erscheinen soll, ist derzeit unklar.

Die Produktion sei extra angereist, da Schweiger keine Zeit hatte, in die USA zu fliegen. "Til hatte keine Zeit, also kamen wir jetzt zu ihm", habe der Regisseur Mike Hatton (44) der Tageszeitung erklärt. Eigentlich habe man in Santa Monica drehen wollen.

Til Schweiger: "Der Typ ist so crazy"

"Es war tatsächlich so. Mein Management hatte mich gefragt, ob Luna und ich für den Dreh nach L.A. kommen können, da hab ich gesagt 'keine Zeit, geht nicht'. Das Team entschied dann 'gut, dann kommen wir zu dir' [...]", bestätigt Schweiger. Der 59-Jährige gebe in dem Film einen "durchgeknallten Super-Kino-Star und Regisseur aus Russland, der jetzt mit seiner Tochter - die meine Tochter Luna spielt - zusammen Hollywood erobern will", erklärt er weiter.

"Ich spiele unheimlich gerne mit meiner Tochter, weil sie hochbegabt ist", schwärmt Schweiger zudem gegenüber der "Mallorca Zeitung". Wie er seine Rolle beschreibt? "Der Typ ist so crazy und seine Tochter auch."

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera stehen. Schon mehrfach ist Luna Schweiger in Produktionen ihres Vaters aufgetreten - darunter etwa in "Keinohrhasen" und "Kokowääh". Auch Schweigers jüngste Tochter Emma (20) ist neben beiden darin zu sehen.