Nazan Eckes geht unter die Filmschauspieler. Die RTL-Moderatorin wird in der kommenden deutsch-türkischen Komödie "Nazim" eine tragende Rolle übernehmen.

Die RTL-Moderatorin Nazan Eckes (46) geht neue Wege. Wie die Filmproduktionsfirma Südfilm mitteilte, wird Eckes in der deutsch-türkischen Komödie "Nazim" mitspielen. Die gebürtige Kölnerin teilte via Instagram entsprechende Medienberichte und schrieb dazu: "Nun ist es offiziell!" Die Dreharbeiten werden im kommenden Jahr in Deutschland und der Türkei starten, heißt es in dem Statement. Eckes habe eine tragende Rolle und sei zusätzlich als Co-Produzentin verantwortlich.

"Als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich sofort von der Story begeistert", wird Eckes zitiert. Nach den ersten Gesprächen mit Regisseur Bülent Gençdemir und den Verantwortlichen sei ihr schnell klar gewesen, dass sie den Film gemeinsam umsetzen müssten. "Die Energie zwischen uns hat vom ersten Moment gepasst - das war die Initialzündung", erklärt die Moderatorin.

Nazan Eckes: Thema Toleranz sei ihr sehr wichtig

In "Nazim" geht es um die Geschichte eines deutschen Neonazis, der nach einem Überfall auf ein türkisches Restaurant dazu verurteilt wird, als gelernter Elektroingenieur ein anatolisches Hirtendorf ans Stromnetz anzuschließen. Das Thema Toleranz sei ihr dabei sehr wichtig, betont Eckes. Die Story werde aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger erzählt, sondern mit "Augenzwinkern und intelligentem Humor", so die TV-Moderatorin.