Miles Teller (35) hätte Lust, der nächste James Bond zu werden. "Ja. Ich meine, ja, perfekt", sagte er jedenfalls auf die Frage eines Journalisten von "Entertainment Tonight". Der hatte den "Top Gun: Maverick"-Star auf den Wunsch dessen Oma angesprochen, die ihren Enkel gerne als Nachfolger von Daniel Craig (54) sehen würde. Wie ernst Teller seine Bereitschaft meint, wird aus seinem Statement aber nicht ganz deutlich.

Leona Flowers hatte Anfang Juli die Debatte um Miles Teller als 007 auf Twitter losgetreten. "Sie suchen nach einem Schauspieler, der Daniel Craig in zukünftigen 007-Filmen ersetzen soll", schrieb die Oma des Darstellers. "Ich denke, mein Enkel Miles Teller hat bewiesen, dass er alles hat, wonach sie suchen - Talent, Aussehen, Stärke, weltweite Anziehungskraft und er ist so cool. Er kann dieser Typ sein!! Wäre er nicht großartig?"

They’re looking for an actor to replace Daniel Craig for future 007 movies. I think my grandson, Miles Teller, has proven that he has everything they’re looking for- talent, looks, strength,worldwide appeal & oh, so cool. He can be that guy!! Wouldn’t he be great?