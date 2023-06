Talk zweimal die Woche: TV-Moderatorin Sandra Maischberger bespricht seit 2003 in ihrer Runde aktuelle Themen, seit Mai sogar an zwei Abenden in der Woche. Hier verraten wir Ihnen kurz vor der Sendung, wer diesmal zu Gast ist.

Titel hatte die Sendung inzwischen einige. Die Moderatorin blieb. Seit 2003 führt Sandra Maischberger im Ersten durch ihre Talkshow. Die gebürtige Münchnerin gilt seit mehr als 20 Jahren als eine der besten Talkerinnen des deutschen Fernsehens. Nach Engagements beim Bayerischen Fernsehen, bei SAT.1, Premiere, VOX und n-tv wechselte sie 2003 zur ARD. Dort startete sie unter dem Namen "Menschen bei Maischberger" einen wöchentlichen Talk, der sich anders als die Konkurrenz nicht nur auf politische Themen beschränkte. Maischberger war die Nachfolgerin von Alfred Biolek ("Boulevard Bio"). 2016 wurde die Sendung in "Maischberger" umbenannt, nach 2019 lief sie unter dem Titel "maischberger. die woche". Seit Mai 2022 ist Sandra Maischberger immer dienstags und mittwochs gegen 22.50 Uhr nach den "Tagesthemen" im Ersten zu sehen. Der neue Titel der Sendung in der Doppelprogrammierung: "maischberger". Die Moderatorin lädt Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien ein und diskutiert mit ihnen mehrere aktuelle Themen. Auch Künstlerinnen und Künstler stellen sich den Fragen. 13. Juni: Diese Gäste sind bei Sandra Maischberger Am Dienstag, 13. Juni, 22.50 Uhr, sind folgende Gäste eingeladen: Nancy Faeser (SPD, Bundesinnenministerin)

Christian Wulff (Bundespräsident a. D.)

Sigmund Gottlieb (langjähriger ARD-Moderator)

Melanie Amann (Spiegel)

Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD) "maischberger": Sendetermine Sandra Maischberger erhielt in ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, den Deutschen und den Bayerischen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. Sie ist zudem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. "maischberger" läuft am Dienstag und am Mittwoch im Ersten und beginnt in der Regel um 22.50 Uhr. Eine Wiederholung der jeweiligen Sendung gibt es unter anderem bei tagesschau24 am Folgetag um 20.15 Uhr.