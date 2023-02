Das Victoria & Albert Museum in London hat einen ganz besonderen Schatz erhalten: Aus rund 80.000 Objekten aus der langjährigen Karriere der Popikone David Bowie (1947-2016) soll nun eine neue Ausstellung entstehen. Das hat das Museum am Donnerstag unter anderem via Social Media mitgeteilt.

We are thrilled to announce that the exceptional archive of legend @DavidBowieReal is coming to the V&A! Spanning 80,000 items across his 60 year career, you can explore Bowie’s life’s work in ways never possible before at @vam_east Storehouse from 2025 #DavidBowieArchive pic.twitter.com/sTGtJnydKB