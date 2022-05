Ex-"Bachelor" Sebastian Pannek und seine Angelina werden bald zum zweiten Mal Eltern. Nun hat das Paar das Geschlecht des Babys verraten.

Ex-"Bachelor" Sebastian Pannek (35) und seine Frau Angelina (30) erwarten ihr zweites Kind. Nun hat das Paar das Geschlecht seines Babys verraten. Auf Instagram teilten die beiden den gleichen Post, in dem es heißt: "Unsere kleine Prinzessin. Mama, Papa & dein großer Bruder freuen sich so sehr auf dich kleiner Schatz." Das zweite Kind wird also ein Mädchen.

Dazu teilte das Paar zwei Fotos, die die beiden Panneks freudestrahlend zeigen. Angelina Pannek setzt ihren Babybauch in einem schulterfreien, rosafarbenen Chiffonkleid in Szene. Sebastian Panneks Outfit besteht aus einem weißen Hemd und einer beigefarbenen Hose.

Seit 2020 verheiratet

Der ehemalige "Bachelor" Sebastian Pannek gab 2017 seine letzte Rose an Clea-Lacy Juhn (31), ihre Liebe zerbrach nach rund eineinhalb Jahren. Im "Bachelor"-Universum fand er dennoch sein Glück: 2020 heiratete er Angelina Pannek, ehemalig Heger. Sie stand 2014 im Finale mit Christian Tews (41), ging jedoch leer aus. Die Panneks wurden im Sommer 2020 erstmals Eltern. Im März dieses Jahres gaben sie die erneute Schwangerschaft bekannt.