Anna Ermakova hat ihren Bachelor-Abschluss geschafft. Die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker hat an ihrer Universität in London ihr Kunstgeschichte-Studium erfolgreich abgeschlossen und entsprechend gefeiert ...

Anna Ermakova (23), die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), hat ihre Bachelor-Würden in London in Empfang genommen. Wie die "Let's Dance"-Gewinnerin selbst in mehreren Instagram-Storys bekannt gab, hat sie ihr Kunstgeschichte-Studium am Courtauld Institute of Art erfolgreich abgeschlossen. "Ich bin zurück in London. Heute ist mein Universitätsabschluss", erzählt sie auf dem Weg zur feierlichen Verleihung an der Uni gemeinsam mit ihrer Mutter Angela Ermakova (55).

Jedoch scheint ihr auf dem Weg beinahe ein Stau einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. "Hier ist keine Bewegung", sagt sie ihren Fans auf der Rückbank eines Wagens, "ich hoffe, wir sind nicht zu spät." Wenig später folgt aber die Auflösung in weiteren Storys. Zu sehen und hören ist unter anderem in einem kurzen Video, wie Ermakova auf die Bühne gebeten wird, um ihre Ehren entgegenzunehmen. Anschließend ging es für die Becker-Tochter mit einigen Freunden und Kommilitonen zum Feiern in ein Restaurant.

Anna Ermakova stammt aus der kurzen Liaison von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova. Die 23-Jährige arbeitet unter anderem ebenfalls als Model.