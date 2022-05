Ihr Vater, Boris Becker sitzt in Haft - für Anna Ermakova kein Grund sich zu verstecken. Gekonnt lenkt sie jede Aufmerksamkeit auf sich.

Als erfolgreiches Model zeigt sich Anna Ermakova gerne in der Öffentlichkeit und weiß, wie sie sich bestens in Szene setzt. Dass ihr Vater, Boris Becker nun seine zweieinhalbjährige Haftstrafe in England absitzen muss, scheint jedoch nicht dazu zu führen, dass sie sich verkriecht. Im Gegenteil: Auf ihrem Instagram-Account posiert die Becker-Tochter freizügig und scheint die Aufmerksamkeit zu genießen.

Anna Ermakova lenkt alle Blicke auf sich

Ob in zerissenen Hotpants oder mit Netzstrumpfhose und 20er-Jahre-Kleid, Anna zieht jede Aufmerksamkeit auf sich. Verspielt und sexy posiert sie mit langen Handschuhen und Zigarettenhalter. Damit sorgt das Model auch bei ihren fast 46.000 Followern für Begeisterung.

So reagieren die Fans im Netz

Während manche Fans mit Worten wie "Pass auf dich auf" oder "Deinen Vater kannste definitiv nicht verleugnen. Aber du bist viel zu dünn😢" offenbar besorgt auf die Inszenierung blicken, scheint die Mehrheit der Follower sehr angetan von ihr zu sein. Viele Kommentare lauten: "Hübsche junge Frau 😍😍😍", "Beautiful baby ❤️❤️❤️❤️❤️" oder auch "Wow so heiß 🔥 🔥 🔥 😍❤️".

Was auch immer gerade im Kopf von Anna vorgeht, die Bilder und die positive Aufmerksamkeit scheinen ihr gut zu tun - und wenn es auch nur für etwas Ablenkung zwischendurch sorgt.