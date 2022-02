Sie ist "unfassbar stolz": Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hat drei Monate nach der Geburt der Drillinge ihren Körper auf Instagram gezeigt.

Anna-Maria Ferchichi (40) hat drei Monate nach der Geburt ihrer Drillinge in einer Instagram-Story einen Schnappschuss gepostet. Darauf zeigt sie sich mit Jogginghose und bauchfrei von der Seite. Sie sei "so ungeduldig" mit ihrem eigenen Körper gewesen "nach dieser Geburt", schrieb sie. Und fügte hinzu: "Und doch hat er mich mal wieder überrascht und unfassbar stolz gemacht".

Ende Januar hatte sie ihren Followern bereits erklärt: "Mein Körper hat Unglaubliches geleistet. Ich hätte nie gedacht, dass er ohne große Schäden diese drei Kinder zur Welt bringt", so die Ehefrau von Rapper Bushido (43) in einer Instagram-Story. Sie habe nun "noch zehn Kilo zu viel drauf" und trainiere zum ersten Mal seit einem Jahr wieder mit einer Personal-Trainerin. Während der Schwangerschaft durfte Ferchichi keinen Sport machen.

In der Instagram-Story filmte die 40-Jährige sich in Sportkleidung im Spiegel. Dazu schreibt sie: "Nein Mädels, ich setze mich nicht unter Druck. Ich liebe es nur einfach, einen strammen, schönen Körper zu haben!" Es sei ihr "eigener Anspruch an mich selber - auch nach acht Kindern".

Achtfache Mutter

Mit den Drillingen, die am 11. November zur Welt kamen, ist Anna-Maria Ferchichi Mutter von acht Kindern. Ferchichi und Bushido, die seit 2012 verheiratet sind, hatten zuvor bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Einen Sohn brachte sie mit in die Ehe.