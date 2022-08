Beinahe zwei Wochen nach ihrem Tod sind nun Details zur letzten Ruhestätte von Anne Heche bekannt geworden. Die mit nur 53 Jahren tragisch verstorbene Schauspielerin wird in Los Angeles beigesetzt.

Nach ihrem schweren Autounfall Anfang August wird die US-Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) zur letzten Ruhe gebettet. Wie "E! News" berichtet, sind nun Details zur Beisetzung der 53-Jährigen bekannt. Demnach wurden die sterblichen Überreste des Stars bereits am 18. August den Flammen übergeben. Beigesetzt wird Heche auf dem Hollywood Forever Cemetery in Hollywood, Kalifornien. Das Datum der Beerdigung ist bis jetzt nicht bekannt.

Anne Heche findet neben Hollywoodlegenden ihre letzte Ruhe

Auf dem Hollywood Forever Cemetery mitten im Herzen des Film-Mekkas wird die Schauspielerin neben zahlreichen Legenden der Traumfabrik ihre letzte Ruhe finden. Der Friedhof besteht seit 1899 und grenzt direkt an das Gelände der Paramount-Studios. Hier wurden beispielsweise die aus "Der Zauberer von Oz" bekannte Judy Garland (1922-1969), Burt Reynolds (1936-2018) oder der mit nur 27 Jahren tragisch verstorbene Anton Yelchin (1989-2016) beigesetzt.

Die mit Erfolgsfilmen wie "Sechs Tage, sieben Nächte" oder der TV-Serie "Ally McBeal" populär gewordene Anne Heche verunglückte am 5. August mit ihrem Mini-Cooper im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles. Nach Tagen des Bangens für Freunde und Familie folgte am 12. August die traurige Gewissheit: Heche wurde für hirntot erklärt. Auf ihren eigenen Wunsch konnten ihre Organe gespendet werden. Der Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft.