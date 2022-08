Hillary Clinton (74) unterstützt Sanna Marin (36) via Twitter. Auf der sozialen Plattform postete die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin ein Bild, dass sie beim Tanzen zeigt - während ihrer Zeit als Außenministerin. Damit spielt sie auf den Skandal um die finnische Ministerpräsidentin an. In den sozialen Medien kursierende Partyvideos der Regierungschefin hatten für eine Debatte gesorgt, ob eine Amtsträgerin mitten in einer Krise feiern dürfe.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV