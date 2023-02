Avril Lavigne soll angeblich die Verlobung zu Mod Sun aufgelöst haben. Das bizarre an der Geschichte: Der US-Star soll davon noch gar nichts wissen.

Rund ein Jahr nach dem romantischen Antrag in Paris scheint beim Musiker-Pärchen Avril Lavigne (38) und Mod Sun (35) alles aus zu sein. Das jedenfalls berichten mehrere US-Medien - "Page Six" will die Nachricht von der aufgelösten Verlobung vom Sprecher der "SK8er Boi"-Sängerin bestätigt bekommen haben. Doch ganz so klar ist die Sachlage offenbar nicht, wie es im Bericht weiter heißt.

Denn auch den Manager des US-Rappers zitiert die Seite - mit widersprüchlichen Worten: "Vor drei Tagen, als er zur Tour aufbrach, waren sie noch zusammen und verlobt. Wenn sich daran etwas geändert haben sollte, wäre ihm das neu." Von besagter Tournee wolle er sich trotz dieser vermeintlichen Ungereimtheiten jedenfalls nicht abhalten lassen, wie sein Sprecher weiter beteuert.

Die kanadische Sängerin verkündete im April 2022 mit einem Beweisfoto via Instagram, dass Mod Sun am 27. März vor dem Eiffelturm in Paris und nach einem Jahr Beziehung um ihre Hand angehalten hatte. Auf französisch schrieb Lavigne, wie sie auf die Frage alle Fragen geantwortet hat: "Oui! Je t'aime pour toujours" - "Ja, ich liebe dich für immer." Auf weiteren Aufnahmen zeigt die Sängerin dann stolz den Verlobungsring in die Kamera, den Mod Sun ihr an den Finger gesteckt hat.

Sie mag es rockig

Sollten entgegen der jüngsten Berichte doch noch die Hochzeitsglocken bei den beiden läuten, so wäre es für Lavigne bereits die dritte Ehe. Bislang haben sie stets (Punk-)Rocker zum Altar geführt. Von 2006 bis 2010 war sie mit Deryck Whibley (42) von Sum 41 verheiratet. Danach ging sie für viele überraschend mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger (48) den Bund der Ehe ein. Die beiden waren von 2013 bis 2015 verheiratet.

Zu Mod Suns Ex-Freundinnen zählt unter anderem Bella Thorne (25). Eine vermeintliche Hochzeit der beiden soll jedoch nicht offiziell vollzogen worden sein.