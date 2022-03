Barack Obama (60) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der ehemalige US-Präsident (2009-2017) am Sonntag via Social Media bekannt. "Ich wurde gerade positiv auf COVID getestet. Ich habe seit ein paar Tagen ein Kratzen im Hals, aber ansonsten geht es mir gut. Michelle und ich sind dankbar, dass wir geimpft und aufgefrischt sind, und sie wurde negativ getestet", schrieb er über sich und seine Ehefrau Michelle Obama (58) auf Twitter.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.