2020 lernten sie sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und wurden mit Umwegen ein Paar. Jetzt erwarten Denise Munding und Nils Dwortzak ihr erstes gemeinsames Kind.

Große Freude bei "Bauer sucht Frau"-Paar Denise Munding (32) und Nils Dwortzak (26). Das Paar, das sich 2020 in der Kuppelsendung kennen und nach den Dreharbeiten schließlich lieben lernte, erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das teilte Munding mit einem Instagram-Post mit.

Zwischen Freude und Angst

"So meine Lieben, hiermit sagen wir euch ganz offiziell, dass wir Nachwuchs erwarten und nun auch das Geschlecht wissen. Ich hoffe, wir konnten so eure ganzen Fragen in einem beantworten. Wir freuen uns sehr und haben zur gleichen Zeit Riesen-Angst vor solch einer großen Veränderung. Rückhalt, Vertrauen und Liebe sind das Allerwichtigste", schrieb die 32-Jährige.

Das dazugehörige Bild zeigt eine Menschengruppe um einen Traktor versammelt, aus dem rosafarbener Rauch strömt. Munding und Dwortzak erwarten also ein Mädchen. Dwortzak, der ebenfalls ein Foto von der Babyparty teilte, bestätigt das Geschlecht mit der Bildunterschrift "Girl". Aus einer früheren Beziehung hat die Pferdetrainerin bereits einen Sohn.

Bei Denise Munding und Nils Dwortzak funkte es erst im zweiten Anlauf. In der 16. "Bauer sucht Frau"-Staffel schickte die Bäuerin ihren Verehrer Nils noch vor der Hofwoche nach Hause. Schließlich fanden sie dann nach der Sendung zueinander und machten im Dezember 2020 ihre Liebe offiziell.