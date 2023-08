"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser erklärt auf Instagram, dass sie und ihr Mann Gerald nach zwei Kindern keinen weiteren Nachwuchs mehr wollen. Die Gründe dafür sind ernst.

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Gerald und Anna Heiser (33) will kein drittes Kind mehr. Das hat die gebürtige Polin in einem emotionalen Video auf Instagram mit dem Titel "Wir sind komplett" mitgeteilt. Die Entscheidung hätten sie und ihr Mann auch aufgrund der bisherigen "unangenehmen Erlebnisse" getroffen.

"Wollen wir es noch einmal riskieren?"

In einem langen Instagram-Beitrag teilt Anna Heiser mit: "Lange Gespräche, tausende Gedanken, Gefühlschaos ... Obwohl es sich für mich immer noch komisch anfühlt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Familienplanung abzuschließen. Wir sind komplett." Dazu veröffentlicht sie ein Video, das das Paar mit seinen zwei Kindern beim Herumtollen zeigt. Zu ihrer Entscheidung schreibt sie weiter: "Es ist irgendwie traurig, sich vorzustellen, all das nicht noch einmal erleben zu können - keine Schwangerschaft mehr, keine Vorfreude auf das neue Familienmitglied, keine Mini-Babysachen, kein Duft des eigenen Neugeborenen ..."

Es gehe jedoch nicht nur um schöne Gefühle. Das Gehirn blende leicht "die unangenehmen Erlebnisse aus". Sie erinnert ihre 201.000 Follower daran: "Wir haben unser erstes Baby verloren. Leon kam drei Wochen zu früh, per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Alina ist ein Frühchen. Wollen wir es noch einmal riskieren?" Die Antwort darauf laute: "Nein. Wir haben zwei wundervolle, gesunde Kinder, die uns fleißig auf Trab halten und dafür sind wir unendlich dankbar. Wir sind eine Familie." Sie seien angekommen.

Sie fanden die Liebe im TV

Das Paar lernte sich 2017 in der 13. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (RTL) kennen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Sendung aus Afrika. Im Finale entschied er sich für Anna. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in Afrika. Auf der Farm in Namibia lebt das Ehepaar inzwischen also mit zwei Kindern. Sohn Leon kam Ende Januar 2021 zur Welt, Töchterchen Alina Ende November 2022.