Die Schweizer Schlager-Sängerin Beatrice Egli präsentiert sich auf Instagram in einem knappen Outfit. Mit dem heißen Schnappschuss lässt sie vor allem ihre männlichen Fans ausrasten.

Mit einem freizügigen Foto begeistert Beatrice Egli ihre Instagram-Fans. Die Schweizer Sängerin präsentiert sich in einem knappen und enganliegenden Oberteil beim Tanzen. Das Bauchfrei-Bild lässt ihre über 439.000 Instagram-Abonnenten ausflippen.

So zeigt sich Beatrice Egli auf Instagram:

Beatrice Egli begeistert Fans mit heißem Outfit

Zu dem heißen Schnappschuss schreibt die 33-Jährige: "Dann tanz ich halt allein. Wachst du auch manchmal auf und hast direkt gute Laune? Ich habe heute so einen Tag. Dann drehe ich direkt die Musik auf und tanze Zähne putzend durch die Wohnung. Welcher Song bereitet dir heute gute Laune?".

So reagieren die Fans von Beatrice Egli ./h4>

Ihren Fans scheint vor allem das neue Bild der Sängerin den Tag zu versüßen. Neben zahlreichen "😍"- und "❤️"-Emojis hinterlassen die Instagram-Nutzer Kommentare wie: "Mega schöne Traumfrau❤️" und "Du bist so toll bleib so wie du bist denn so bist du perfekt" neben dem Bild von Beatrice Egli.

Angesichts solch aufmunternder Worte dürfte die Schlagersängerin mit noch besserer Laune durch den Tag tanzen.