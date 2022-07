Frauke Ludowig ist schon lange im Geschäft. Aber auch bei der erfahrenen RTL-Moderatorin läuft nicht immer alles glatt. Jetzt riss ihre Hose ausgerechnet während eines wichtigen Interviews.

Frauke Ludowig (58) nimmt auch kleine Missgeschicke gelassen. Auf Instagram zeigte die Moderatorin Bilder von sich und Kate Winslet (46). Den Hollywood-Star traf die Moderatorin für ein Interview. Dazu schrieb Ludowig: "Sie ist echt ein Megastar! KATE WINSLET! Titanic, Oscars, Familie, Leo, es gab jede Menge Themen über die wir in Cannes geplaudert haben!" Dann fügte der TV-Star hinzu: "Ok, mir ist während des Interviews die Hose geplatzt... aber egal.., sie hat nix gemerkt".

Auch in einem RTL-Clip über das Gespräch mit Winslet erzählt Frauke Ludowig von ihrem kleinen Fauxpas. Darin zeigt sie ihre an der Seite einen Spalt weit aufgerissene Hose. Sie habe während des Interviews plötzlich gemerkt, dass "etwas passiert", so die Moderatorin: "Der Reißverschluss ist geplatzt", führt sie weiter aus.

"Shit happens"

"Ich sage nur 'Shit happens'. Kann alles passieren", erklärt sie. Kate Winslet habe nichts bemerkt, "ich habe meine Hand immer ein bisschen davorgehalten", so die Moderatorin. Und wenn wäre es laut Ruth Moschner (46) wohl auch gar nicht schlimm gewesen. Sie schrieb in den Kommentaren zu Ludowigs Instagram-Post: "Zwei tolle Frauen!!! Und das mit der Hose hätte Kate sicher zum Schmunzeln gebracht."