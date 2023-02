Hollywoodstar Ben Affleck untermauerte bei den Grammy Awards seinen Status als Meister der Memes: Sein ausdrucksloser Blick bei der Preisverleihung geht derzeit in den sozialen Medien viral.

Filmstar Ben Affleck (50) begleitete seine Ehefrau, Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (53) am Sonntag zu den Grammy Awards in Los Angeles. Lopez - im blau-silbernen Abendkleid - überreichte den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum. Die größte Aufmerksamkeit im Netz kassierte aber ihr Gatte, nachdem ein Foto veröffentlicht wurde, auf dem Affleck mit teilnahmsloser Miene neben seiner freundlich lächelnden Frau zu sehen ist.

Dieser besondere Moment entstand, als der Oscarpreisträger im schwarzen Anzug Stevie Wonder (72) bei seinem Song "Higher Ground" zuschaute. Afflecks Blick führte zu einer Vielzahl von Memes und ging in den sozialen Medien viral.

"Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber bei Dunkin'", twitterte ein Zuschauer und bezog sich dabei auf Afflecks berühmte Leidenschaft für Dunkin' Donuts. "Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber beim Zahnarzt", schrieb ein anderer. "Ben Affleck, blinzeln Sie, wenn es Ihnen gut geht", twitterte ein weiterer Zuschauer, der damit die Stimmung in den sozialen Medien widerspiegelte. Ein Meme lautete: "Warum sieht Ben Affleck immer so aus, als wäre er zehn Minuten davon entfernt, während einer dringend benötigten Rauchpause zu weinen?" Ein User bedankte sich bei der Kameraregie der Preisverleihungsübertragung: "Wer auch immer zu Ben Affleck schneidet, während er immer verzweifelter wird, danke."

Ben Affleck looks like he’d rather be at Dunkin #Grammys pic.twitter.com/tpRxT3x4ZJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023

Ben Affleck ist der Meister der Memes

Es ist nicht das erste Mal, dass Affleck in den sozialen Medien zum Meme wird. Im Jahr 2016 verbreitete sich "Sad Affleck" wie ein Lauffeuer, als aus einem Interview, das er an der Seite von Henry Cavill (39) gab, um "Batman v Superman" zu bewerben. Die beiden wurden zu den schlechten Kritiken für ihren Film befragt, und während Cavill die Frage beantwortete, schwieg Affleck mit düsterer Miene.

Ben Affleck looks like he’d rather be at the dentist than the Grammys. February 6, 2023

Ben Affleck, blink if you're okay #Grammys pic.twitter.com/qO6xBPAbXl — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 6, 2023

Zu Afflecks Meme-Highlights gehört auch ein Bild von ihm, wie er sich abmüht, mehrere Eiskaffees von seinem geliebten Dunkin' Donuts zu tragen. Unter anderem "Newsweek" berichtete 2020 darüber.