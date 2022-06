Erst kürzlich hatte Beyoncé neue Musik angekündigt, schon in wenigen Stunden könnte es soweit sein. Offenbar erscheint ein Lied mit dem Titel "Break My Soul".

Ihre Fans fiebern neuer Musik von Beyoncé (40) entgegen. Bereits in wenigen Stunden könnte nun überraschend ein frisches Lied der Sängerin erscheinen. In der Twitter-Bio des Megastars ist aktuell lediglich "6. Break My Soul" und die Zeitangabe "midnight ET" zu lesen. Die Vermutung liegt nun nahe, dass damit der sechste Song eines neuen Albums gemeint ist, der gegen 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit am Dienstag als Single erscheinen soll.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Megastar auf ähnliche Weise ein neues Projekt mit dem Titel "Renaissance", von dem viele vermuten, dass es sich um ein neues Album handeln wird, für den 29. Juli angekündigt. Auch mehrere Streaming-Plattformen bestätigten das Datum. Spotify schrieb etwa bei Twitter: "Der Countdown hat offiziell begonnen. Beyoncé ist zurück am 29. Juli #RENAISSANCE".

The countdown has officially begun. Beyoncé's back July 29 #RENAISSANCE pic.twitter.com/BckUCIFbIC — Spotify (@Spotify) June 16, 2022

16 Lieder zwischen Dance und Country?

Die Rede ist aber von "Act I", was darauf hindeutet, dass es sich um ein Werk in mehreren Teilen handeln wird. Wenn es tatsächlich ein Soloalbum sein sollte, wäre dies Beyoncés erstes seit "Lemonade" aus dem Jahr 2016.

Spekulationen zufolge könnte das Album 16 Songs enthalten, bestätigt ist dies bisher allerdings nicht. Auf der Platte sollen sich Werke mit Dance- und Country-Einfluss befinden, wie eine anonyme Quelle dem Branchenmagazin "Variety" kürzlich erzählt haben soll.