Im Rahmen der Medientage München wurde am Mittwoch der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" verliehen. Ehrenpreisträgerin Dunja Hayali berührte mit ihrer Dankesrede - und erhielt Standing Ovations.

Moderatorin Dunja Hayali (49) wurde am Mittwochabend der Ehrenpreis des "Blauer Panther - TV & Streaming Awards" verliehen. Für ihre "emotionale, gewaltige und beeindruckende" Dankesrede, wie in einem Post zu lesen war, den sie auf ihrem Instagram-Account repostete, gab es Standing Ovations. Hayali selbst freute sich vor allem auch über die Laudatio von Ministerpräsident Markus Söder (56). "Selfies üben wir nochmal. Dafür saßen die Worte von Markus Söder - herzlichen Dank", kommentierte sie das gemeinsame Foto mit dem Politiker.

In ihrer Dankesrede erinnerte Hayali laut "t-online" unter anderem an die Situation im Nahen Osten. "Machen Sie einen Unterschied. Palästinenser und Muslime sind nicht gleichzusetzen per se mit der Terrororganisation Hamas. Das ist ein Unterschied", appellierte die 49-Jährige an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Außerdem betonte die Journalistin, dass plumpe, populistische und undifferenzierte Vorwürfe gegenüber den Medien brandgefährlich seien. Ihre Rede beendete sie mit dem hebräischen und arabischen Gruß "Shalom und Salam".

Der Preis wurde im Rahmen der Medientage München (25. bis 27. Oktober) verliehen. Bis 2021 hieß er Bayerischer Fernsehpreis. Bereits im Vorfeld vor zwei Tagen hatte Hayali dazu auf Instagram gepostet: "Freue mich sehr. Blauer Panther Ehrenpreis. Passend zu meinem Lieblingstier und meinem Lieblingsgedicht" von Rainer Maria Rilke.

Glitzer und Glamour auf dem roten Teppich

Doch die Preisverleihung war nicht nur emotional und ergreifend. Es gab auch viel Glamour. Beispielsweise erschien "Let's Dance"-Star Anna Ermakova (23) in einer atemberaubenden goldenen Traumrobe. Ein weiterer glitzernder Hingucker war Influencerin Vanessa Tamkan (23) in ihrem silbernen Zweiteiler.

Preisträger Joko Winterscheidt (44) zeigte sich in einem altrosafarbenen Samtanzug, Viviane Geppert (32) in einem pinken Fransenkleid und Katrin Müller-Hohenstein (58) verpackte ihre sportliche Figur in einem cremefarbenen Hosenanzug. Schauspielerin Lara Mandoki (34) trug das verführerische schwarze Pendant.