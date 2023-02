Oscar-Kandidat Brendan Fraser hat in einem Interview offen über die Diagnose Autismus bei seinem Sohn gesprochen, die ihn anfangs schwer getroffen hat. "Doch ich lernte schnell: Ich würde es nicht anders haben wollen."

Brendan Fraser (54, "The Whale") hat in der SiriusXM-Radioshow von Howard Stern (69) über seinen autistischen Sohn Griffin (20) gesprochen. "Als wir nach 22 oder 24 Monaten von der Diagnose erfuhren, war ich, gelinde gesagt, niedergeschlagen. Die erste Reaktion, die ich hatte, war: Ich möchte wissen, wie ich das beheben kann. Welche Heilung gibt es? Was bedeutet das?", erzählte der Schauspieler laut "People" über die mit viel Unsicherheit einhergehende Anfangszeit. "Du machst dir selbst Vorwürfe und denkst: 'Es sind meine Gene' oder 'Ich habe im College Gras geraucht'. Du fängst an, dir selbst die Schuld für die Gründe zu geben."

Das bewundert Brendan Fraser an seinem Sohn

Nur schwer habe er akzeptieren können, dass die beste Antwort, die Fachleute derzeit haben, darin besteht, dass Autismus "aus unbekannten Gründen" auftrete. "Es ist, als würde man versuchen, von einem verdammten Kobold eine klare Antwort zu bekommen", sagte Fraser. "Dann lernte ich schnell: ich würde es nicht anders haben wollen. Dieser Junge hat die größte Freude von allen, und er ist zufällig mit mir verwandt. Ich würde gerne wissen, was er den ganzen Tag über so unglaublich lustig findet, dass er sich kaputtlacht, auf eine ehrliche Art und Weise." Sein Sohn liebe es zudem, im Auto mitzufahren. "Es spielt keine Rolle, wohin Sie ihn bringen. Er würde auch in ein großes Flugzeug steigen und den ganzen Tag von hier nach Philly fliegen, weil ihm das Freude bereitet."

Brendan Fraser war von 1998 bis 2008 mit Afton Smith (55) verheiratet. Mit ihr hat er drei Söhne: Griffin, Leland (16) und Holden (18). Fraser ist bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert und könnte einen Preis für "The Whale" abräumen.