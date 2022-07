Schauspieler Brian Austin Green und Profitänzerin Sharna Burgess sind Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn ist Greens fünfter - und er heißt Zane Walker Green.

Süße Baby-News aus den USA: US-Schauspieler Brian Austin Green (48, "Beverly Hills, 90210") und die australische Tänzerin Sharna Burgess (37, "Dancing with the Stars") sind am Dienstag Eltern geworden. Das gab der ehemalige Serienstar auf seinem Instagram-Account bekannt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem das Händchen des Babys seinen Finger umfasst, schrieb er das konkrete Geburtsdatum und verriet dabei auch gleich noch den Namen des Familienzuwachses: "Zane Walker Green geboren 28.6. um 12:12", so die kurze Nachricht.

Die frischgebackene Mutter wurde in ihrem Post minimal ausführlicher. Zum selben Foto schrieb sie dieselben Eckdaten und "Mein Herz ist nun für immer außerhalb meines Körpers".

Große Patchworkfamilie

Der kleine Zane ist Greens fünfter Sohn und somit Teil einer großen Patchworkfamilie. Mit seiner Ex-Frau, US-Schauspielerin Megan Fox (36), hat er drei gemeinsame Söhne: Noah Shannon (9), Bodhi Ransom (8) und Journey River (5). Die beiden waren ab 2004 ein On-Off-Paar und heirateten später. 2020 bestätigte Green die Trennung, im Oktober 2021 war die Scheidung durch. Greens Erstgeborener Kassius Lijah Marcil-Green (20) stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Vanessa Marcil (53), die er am Set von "Beverly Hills, 90210" kennengelernt hatte.

Seit Oktober 2020 ist Brian Austin Green mit Sharna Burgess liiert. Sie ist Profitänzerin bei der US-Version von "Let's Dance".

Prominente Gratulanten

Unter den ersten öffentlichen Gratulanten waren Greens ehemalige Serienkollegen Ian Ziering (58), Tori Spelling (49) und Jennie Garth (50). Sie hinterließen Herzchen und Glückwünsche.